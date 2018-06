Anzeige

Stuttgart.Bis zum Jahr 2019 fließen voraussichtlich 1,37 Milliarden Euro mehr in die Landeskasse als erwartet. Für Baden-Württembergs Gemeindetagspräsident Roger Kehle ist das kein Grund, sich auf dem dicken Finanzpolster auszuruhen. Er warnt vor zu üppigen Investitionen. „Es ist richtig, dass das Land und auch die Kommunen 2018 und 2019 deutlich höhere Steuereinnahmen haben. Zum einen muss aber die Schuldenbremse 2020 eingehalten werden. Zum anderen darf man in dieser Phase nicht finanzielle Versprechen machen, die man dauerhaft nicht einhalten kann“, sagt Kehle im Gespräch mit dieser Zeitung.

So macht er sich für umfassende Investitionen in die Bildung stark. „Beim Pakt für gute Bildung und Betreuung dürfen wir nicht immer einzelne Bausteine herausbrechen, sondern wir brauchen ein Gesamtpaket“, sagt Kehle. Das Land verhandelt den Pakt mit den kommunalen Landesverbänden. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will vor allem die frühkindliche Förderung verbessern. Wie hoch der finanzielle Aufwand am Ende sein wird, hängt auch davon ab, wie viele Mittel aus Berlin fließen werden. „Es geht um mehrere hundert Millionen Euro. Bei der Summe sind wir noch weit von einer Einigung mit dem Land entfernt“, sagt Kehle zum Stand der Verhandlungen. Allerdings dränge er darauf, „dass es noch in dieser Legislaturperiode eine Lösung gibt“. Eine kostenlose Kita, die kürzlich von der SPD im Land gefordert wurde, lehnt er aus Kostengründen ab. „Kostenlose Kitas wären landesweit natürlich eine wunderbare Sache. Ich halte das aber für nicht finanzierbar“, betont das CDU-Mitglied.

Roger Kehle Geboren 1953 in Stuttgart, seit 2008 Präsident des Gemeindetags in Baden-Württemberg. Zuvor war er von 1984 bis 2007 Bürgermeister von Wernau am Neckar (Landkreis Esslingen). Er ist Diplom-Verwaltungswirt und besitzt ein CDU-Parteibuch. Der Gemeindetag mit seinen mehr als 1000 Mitgliedern ist der größte kommunale Landesverband in Baden-Württemberg. Zu den kommunalen Landesverbänden zählen noch der Landkreis- sowie der Städtetag. mis

Weiter sieht Kehle auch großen Verbesserungsbedarf in den Bemühungen darin, Pädagogen für den Posten der Schulleiter zu gewinnen. Landesweit waren Ende Februar 220 Posten unbesetzt, davon 147 an Grundschulen. Es herrscht ein großer Bewerbermangel. „Schulleiter sind viel mehr als Manager und weniger als Pädagogen gefordert.“ Mehr Zeit für Führungsaufgaben und eine höhe Bezahlung seien hier dringen notwendig. „Zudem muss auch die Möglichkeit geschaffen werden, dass Schulleiter zurück in ihren alten Lehrerberuf können, wenn sie die Leitungsaufgabe nicht mehr ausüben wollen“, so Kehle.