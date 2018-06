Fahrverbote: Einigung rückt in noch weitere Ferne

Anzeige

Dilemma für Fraktion

Gestern Morgen kamen Kretschmann und Strobl mit den beiden Fraktionschefs Andreas Schwarz (Grüne) und Wolfgang Reinhart (CDU) zusammen. Für Verwunderung sorgte, dass bei dem Treffen weder Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) noch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) dabei waren. Kretschmann und Strobl versuchen hier, einen Koalitionsstreit zu vermeiden. „Es gibt eben Situationen im Leben und in der Politik, da laufen die Dinge top-down“, sagte Kretschmann. Ein Vorgehen also, bei dem die Spitze in der Regierung entscheidet. An der nächsten Sitzung zu dem Thema in der kommenden Woche sollen dann aber auch Hermann und Hoffmeister-Kraut teilnehmen. In der Sache spricht sich vor allem die CDU-Landtagsfraktion nach wie vor vehement gegen Fahrverbote aus. Allerdings hatten zuletzt auch die Grünen-Parlamentarier immer wieder erklärt, man müsse alles versuchen, um die Luft in Stuttgart auch ohne Fahrverbote sauber zu bekommen.

Deswegen hatte Schwarz angeregt, in einem Nachtragsetat weitere finanzielle Mittel für Luftreinhaltemaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist noch unklar, ob es zu einem Nachtragshaushalt überhaupt kommt. Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) ist hier noch eher zurückhaltend.

Einigkeit herrscht zwischen Kretschmann und Strobl darin, dass die Autoindustrie ihrer Verantwortung bislang nicht gerecht wird. Im August vergangenen Jahres hatten die Konzerne bei einem Gipfel in Berlin noch zugesagt, Software-Updates bei mehr als fünf Millionen Euro-5- und Euro-6-Dieseln vorzunehmen. „Darauf müssen wir bestehen“, sagte Kretschmann. In Baden-Württemberg müssen nach Informationen des Verkehrsministeriums noch rund 2000 Autos aus dem Volkswagen-Konzern eine Software-Nachrüstung bekommen.

Maßnahmen in Hamburg

In den vergangenen Tagen wurden die Besitzer per Post aufgefordert, die Updates in der Werkstatt aufspielen zu lassen.

Die Hoffnung auf die Einführung einer bundesweiten blauen Plakette habe er inzwischen hingegen aufgegeben, sagte Kretschmann. „Mit dieser Forderung sind Thomas Strobl und ich beim Bund nicht durchgedrungen.“ Während in Baden-Württemberg noch diskutiert wird, wurden vor einigen Tagen in Hamburg die ersten Fahrverbote verhängt. Diese gelten für alle Fahrzeuge unterhalb der Euro-6-Norm.

