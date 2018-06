Fahrverbote kommen voran

Anzeige

Das vom Grünen-Politiker Wolfgang Reimer geführte Regierungspräsidium Stuttgart hat Experten die Wirkung einzelner Maßnahmen untersuchen lassen. Die Fahrverbote bis Euro-4-Diesel bringen danach nur fünf Mikrogramm Minderung beim Stickstoffdioxid. Würde man die Diesel mit Euro 5 einbeziehen, kämen weitere acht Mikrogramm dazu. Aber das träfe fast 30 000 Autobesitzer in Stuttgart zusätzlich. Grünen-Verkehrsminister Winfried Hermann würde gerne das Fahrverbot für diese Autos in ein Gesamtpaket aufnehmen. „Dann hat man nur einmal den Ärger“, heißt es dazu. Dagegen beharrt CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart darauf, erst im Sommer 2019 dieses heikle Thema zu entscheiden.

Streit programmiert ist über Ausnahmen für Anlieger und Handwerker. Die Crux: Je mehr Befreiungen von Fahrverboten genehmigt werden, desto weniger Wirkung bleibt für die Umwelt. Konsens herrscht über die freie Fahrt für Einsatzfahrzeuge und Lieferverkehr. Doch was ist mit der Hebamme, die in der Umweltzone ein Neugeborenes betreut, oder dem Anwalt, der ans Gericht muss? Für Anlieger zeichnet sich eher eine restriktive Linie ab. Nachgedacht wird beispielsweise über eine Sozialklausel: Wer es sich nicht leisten kann, darf seinen alten Diesel behalten.

Allein 42 Millionen Euro will sich die Landesregierung die Preissenkung für Bus und Bahn in der Region Stuttgart kosten lassen. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hat bereits einen Nachtragshaushalt für zusätzliche Maßnahmen zur Luftreinhaltung ins Gespräch gebracht.

Das dürfte Begehrlichkeiten wecken. Denn zu den 15 deutschen Städten mit den höchsten Stickstoffdioxidbelastungen gehören neben Stuttgart (Nummer 2 hinter München) mit Reutlingen, Heilbronn, Backnang und Ludwigsburg vier weitere aus Baden-Württemberg. Eine Lex Stuttgart dürfte dort auf wenig Verständnis treffen.

Weitere Entlastung wollen Hermanns Leute an der Messstelle Am Neckartor mit einer neuen Busspur schaffen. Auf der sollen Expressbusse morgens stadteinwärts fahren und abends in umgekehrter Richtung. Dumm nur, dass just an der Messstelle der Platz nicht reicht und die Busse sich in die bestehenden Fahrbahnen einfädeln müssen. Die Stadt Stuttgart warnt, dass zusätzliche Staus entstehen.

Enger Zeitplan

Ob die Koalitionsspitze bereits heute alle Fragen klärt, ist offen. Aber die Zeit drängt. Vor den Sommerferien sollen nach Kretschmanns Willen die Eckpunkte für den Stuttgarter Luftreinhalteplan stehen. Dann müsste das Regierungspräsidium das Konzept ausformulieren und sechs Wochen zur Anhörung auslegen. Die endgültige Verabschiedung könnte im Oktober oder November sein. Ursprünglich hatte Hermann die älteren Diesel schon zum 1. Oktober aussperren wollen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.06.2018