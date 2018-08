Fahrverbote rücken näher

Stuttgart.Die geplanten Fahrverbote in Stuttgart für Diesel-Autos der Euronorm 4 und schlechter rücken näher. Vom 27. August bis zum 28. September wird der Entwurf für einen neuen Luftreinhalteplan öffentlich ausgelegt, teilte das Regierungspräsidium Stuttgart gestern mit.

Der Entwurf sieht Fahrverbote für ältere Diesel-Autos in der Umweltzone der Landeshauptstadt ab Januar 2019 vor. Nicht enthalten im Planentwurf sind Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5. Die grün-schwarze Regierung will Mitte 2019 schauen, ob dafür Fahrbeschränkungen nötig sind. Jedoch ist zur Frage der Euro-5-Diesel noch ein Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim anhängig. Ein Verstoß gegen das Fahrverbot soll nach den Worten von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) 80 Euro Strafe kosten. „Die Kontrollen werden stichprobenartig durch die Polizei und das Ordnungsamt Stuttgart im fließenden und ruhenden Verkehr erfolgen“, sagte er. In Hamburg, wo es auf einzelnen Strecken Fahrverbote gibt, werden bei einem Verstoß für Autofahrer 20 Euro und für Lastwagenfahrer 75 Euro fällig. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sieht in der höheren Strafe in Stuttgart „einen weiteren Beleg für den Autohass des Verkehrsministers“. lsw

