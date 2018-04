„Fahrverbote sind Sprengsatz“

Anzeige

Stuttgart.Als Chef der SPD-Landtagsfraktion fordert Andreas Stoch eine frühzeitige Klärung der Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021. „Wir müssen die Entscheidung 2019 treffen“, betont er im Interview.

Herr Stoch, wie kann die SPD nach den 12,7 Prozent in Baden-Württemberg wieder auf die Beine kommen?

Andreas Stoch Andreas Stoch ist seit 1990 Mitglied der SPD. Seit 2009 sitzt der Heidenheimer im baden-württembergischen Landtag. In der grün-roten Regierung war der Politiker von 2013 bis 2016 Kultusminister. mis (Bild: dpa)

Andreas Stoch: Die SPD muss in den Themen klare Positionen beziehen und unterscheidbar sein gegenüber anderen Parteien. Und wir müssen im Bund in der großen Koalition eine gute Regierungsarbeit machen. Wenn das gelingt, wird die SPD wieder stärker. Ich habe in der Diskussion nach der Bundestagswahl nicht nachvollziehen können, warum manche in der SPD in die Opposition wollten. Ich halte diese Oppositionseuphorie mit meiner Vorstellung von Verantwortung und Politik für nicht vereinbar.