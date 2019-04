Fahrzeit und Taktung bleiben gleich

frankfurt.Die Deutsche Bahn will wie geplant am 15. Dezember den etwa 300 Millionen Euro teuren S-Bahnhof Gateway Gardens eröffnen. Zuvor muss wegen der Anbindung der Tunnelstrecke sieben Wochen lang die Strecke von Frankfurt-Stadion über den Regionalbahnhof am Flughafen bis nach Kelsterbach vollständig gesperrt werden.

Wie Bahn und Rhein-Main-Verkehrsverbund gestern weiter ankündigten, beginnt die Sperrung am 26. Oktober. In dieser Zeit fahren die S-Bahnen vom Hauptbahnhof zum Fernbahnhof des Flughafens. Die übliche Taktung und Fahrzeit bleibe dieselbe, hieß es. Wegen der zusätzlichen Belastung dieser Strecke könne es sein, dass einzelne ICEs in dieser Zeit nicht den Fernbahnhof anfahren. Dies sei in den Fahrplänen vermerkt. Für Kelsterbach und Raunheim gebe es Ersatzverkehr.

Gleise und Signale werden gebaut

Die etwa vier Kilometer lange neue Trasse von Frankfurt-Stadion nach Gateway Gardens verläuft auf zwei Kilometern unterirdisch. Nach knapp dreijähriger Bauzeit ist der Rohbau des Tunnels im Zeitplan fertig geworden, wie DB-Projektleiter Uwe Schmidt sagte. In den kommenden Monaten sollen Gleise und Signaltechnik eingebaut werden.

Mit der S-Bahn-Station soll der Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen werden. In dem Gewerbegebiet sollen bis Jahr 2026 etwa 18 000 Menschen arbeiten. Derzeit sind es knapp 5000. Neben großen Firmen befinden sich dort auch mehrere Hotels. lhe

