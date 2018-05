Familienstreit eskaliert

Sontra.Ein Familienstreit ist möglicherweise die Ursache für Schüsse auf offener Straße im nordhessischen Sontra gewesen. Nach ersten Ermittlungen sei das Motiv in familiären Konflikten zu suchen, sagte ein Sprecher der Polizei in Eschwege gestern. Bei der Tat war am Sonntag ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Er schwebte trotz einer Operation in Lebensgefahr. Der mutmaßliche 44-jährige Schütze

...

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.02.2018