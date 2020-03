Familienvater muss in Psychiatrie

Karlsruhe.Was genau ihn dazu trieb, Frau und Kind zu töten, konnte letztlich nicht ganz entschlüsselt werden – im Mordprozess von Tiefenbronn ist ein Familienvater wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen worden. Wegen einer schweren Depression mit wahnhaften Zügen sei der Angeklagte steuerungsunfähig gewesen, sagte der Vorsitzende Richter des Landgerichts Karlsruhe, Leonhard Schmidt. „Damit ist er gesetzlich zwingend freizusprechen.“

Gleichzeitig ordnete Schmidt am Dienstag die Unterbringung in die Psychiatrie an. Der 61-Jährige sei wegen seiner gravierenden seelischen Erkrankung eine Gefahr für die Allgemeinheit und das Risiko weiterer Taten hoch. Der Mann hatte Ende Mai 2019 in dem gemeinsamen Haus seine 38 Jahre alte Frau und den achtjährigen Sohn mit Messerstichen in Hals und Lunge getötet. Dessen elfjähriger Bruder schleppte sich mit schwersten Verletzungen nach draußen und überlebte nur knapp. Der Angeklagte hatte vor dem Angriff die Familie mit Schlaftabletten zu betäuben versucht. Danach wollte er sich das Leben nehmen.

Urteil rechtskräftig

Selten sei der Hergang eines so furchtbaren Geschehens so zweifelsfrei festgehalten, sagte Schmidt: Über die Kamera im Wohnhaus seien die Vorbereitungen zu sehen gewesen ebenso wie die tödlichen Attacken. Der Angeklagte nahm das Urteil noch im Gerichtssaal an und ließ mitteilen, dass er auf Rechtsmittel verzichte. Auch die Staatsanwaltschaft, die ebenso wie die Verteidigung auf Schuldunfähigkeit plädiert hatte, wollte auf Revision verzichten. Damit ist das Urteil rechtskräftig.

Der Richter sagte, der angeklagte mehrfache Millionär habe sich trotz glänzender Vermögensverhältnisse und eines an sich intakten Familienlebens in völlig unbegründete Ängste hineingesteigert und schließlich das Gefühl gehabt, er müsse seine Frau und die beiden Söhne vor den vermeintlichen Folgen schützen. Er beschloss, seine Familie mit in den Tod zu nehmen.

