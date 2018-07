Fang-Auftrag vergeben

Anzeige

Offenbach.Die Stadt Offenbach hat einen Berufsfischer mit dem Fang des „Problemwels“ in einem Teich im Dreieichpark beauftragt. Auch ein Gewässer, in dem der Fisch untergebracht werden kann, sei gefunden, sagte gestern eine Sprecherin der Stadt. Wenn der Wels erst einmal gefangen ist, müsse allerdings ein Tiermediziner erst noch den Gesundheitszustand des Raubfischs überprüfen. Denn womöglich ansteckende Krankheiten sollen nicht in das neue Zuhause übertragen werden. „Wir werden nicht mitteilen, wohin der Wels kommt“, betonte die Sprecherin. Der Besitzer des Gewässers wünsche keinen Medienrummel. Nur so viel könne sie verraten: „Der Fisch bleibt in Hessen.“ lhe