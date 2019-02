Fasnacht mit viel Polizei

Mainz.An den mehr als 1000 Fasnachtsveranstaltungen von Weiberfasnacht bis Aschermittwoch ist die Polizei in Rheinland-Pfalz mit fast 1000 Bereitschaftskräften zusätzlich im Einsatz. „Wir gehen aber davon aus, dass wir in Rheinland-Pfalz und in Deutschland unbeschwert Karneval feiern können“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) gestern bei der Vorstellung des Sicherheitskonzepts. Weder dem Bundeskriminalamt noch dem Landeskriminalamt lägen konkrete Erkenntnisse auf geplante Anschläge oder „Aktivitäten gegen Karneval“ vor. Neben uniformierten sind auch zivile Polizisten im Einsatz.

Zum Sicherheitskonzept gehörten fest installierte Videotechnik und Bodycams, hieß es. Um Anschläge mit Fahrzeugen zu verhindern, würden vor allem in Mainz, Trier, Wittlich, Dahn und Zweibrücken Betonpfeiler und Fahrzeuge als mobile Sperren aufgestellt. In Mainz und Trier werde es bei den großen Veranstaltungen Lkw-Fahrverbote in den Innenstädten geben.

Hubschrauber im Einsatz

Überregionaler Höhepunkt ist der neun Kilometer lange Rosenmontagszug in Mainz, zu dem rund 500 000 Menschen erwartet werden. Etwas mehr als 1000 Beamte werden den Zug begleiten, wie Schmitt ankündigte. Auch Polizeihubschrauber sollen im Einsatz sein. Gemeinsam mit Feuerwehr und Rettungsdienst würden in mehreren Städten Anlaufstellen eingerichtet, sagte Lewentz. So sollen Opfer von Kriminalität und von übermäßigem Alkoholkonsum sofort wissen, an wen sie sich wenden können. In Koblenz gebe es zudem einen Rückzugsraum für Opfer von Straftaten. lrs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019