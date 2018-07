Fassade nur aufgedruckt

Anzeige

Wiesbaden.Von weitem wirkt es so, als wäre das Wiesbadener Stadtschloss als Domizil des Hessischen Landtags intakt. Doch bei näherem Hinsehen entpuppt sich die historische Fassade als unecht: Sie ist nur auf eine große Bauplane aufgedruckt, die das Gerüst am Schlossplatz und der angrenzenden Marktstraße gekonnt verhüllt. Also ähnlich wie beim Wiederaufbau des Berliner Schlosses in der Bundeshauptstadt an der Stelle des ehemaligen DDR-Palasts der Republik. Nur, dass es sich in Wiesbaden nicht um Abriss und historischen Wiederaufbau handelt, sondern um die Sanierung des schon vorhandenen klassizistischen Baus. Bis Ende 2020 sollen die Baumaßnahmen andauern.

Die Sanierung aber hat es in sich. Für 18,1 Millionen Euro lässt der Landtag derzeit sein historisches Dach in Ordnung bringen, das extrem von Hausschwamm befallen ist. Die Maßnahmen duldeten keinen Aufschub mehr.

Der Ostflügel des heute unter Denkmalschutz stehenden, 1837 bis 1841 erbauten Schlosses der Herzöge von Nassau war im Zweiten Weltkrieg von einem Bombeneinschlag beschädigt worden. Offenbar wurde danach aber bei der Reparatur gepfuscht, so dass erhebliche Undichtigkeiten entstanden, die wiederum das Eindringen von Feuchtigkeit verursachten.