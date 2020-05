Fassungslosigkeit nach Angriff auf Einsatzkräfte

Dietzenbach.Es ist eine wenig beschauliche Wohngegend in der hessischen Kreisstadt Dietzenbach, in der es am frühen Freitagmorgen zu einem unfassbaren Gewaltausbruch gegen Polizisten und Feuerwehrleute kommt. In den in die Jahre gekommenen Hochhausblöcken reiht sich Balkon an Balkon. Hier leben rund 5000 Menschen. Ein Kammerjäger hat ein großes Werbeplakat an die Außenfassade eines der Häuser geklebt. Kriminalität ist Augenzeugen zufolge Alltag. Auf dem Gelände werden die Einsatzkräfte in einen Hinterhalt gelockt. „Man hat Steinhaufen gefunden, man hat Brandbeschleuniger gefunden“, sagt Dietzenbachs Bürgermeister Jürgen Rogg (parteilos) und spricht von „Hinterhältigkeit und Feigheit“.

In der Nacht werden Einsatzkräfte von einer massiven Attacke mit Steinen von rund 50 Männern völlig überrascht. „Wir wurden zu einem Kleinbrand gerufen“, sagt Stadtbrandinspektor Michael Plahusch. Kurz nach Beginn der Löscharbeiten an einem brennenden Bagger schlagen die Steine neben den Feuerwehrleuten ein. Zur Hilfe eilende Polizisten hätten seine Brandbekämpfer mit ihren Schilden decken müssen. Kurz darauf brennt auch noch ein Schuttcontainer. Hinter einem der Hochhäuser. Die Einsatzkräfte hätten schnell eingreifen müssen, die Flammen drohten auf das Wohnhaus überzugreifen. Von der Hitze geborstene Fensterscheiben sind Zeugnis der akuten Gefahr. Zwei Stunden braucht die Polizei, um den Krawallmachern Einhalt zu gebieten, verletzt wird niemand. Fassen können die Beamten bisher drei Verdächtige. Ein 19-Jähriger aus einem der Wohnblöcke wird als mutmaßlicher Steinewerfer festgenommen.

Am Mittag ist die Stimmung gespannt. Anwohner stehen in den Höfen und diskutieren. Menschen aus den Wohnblöcken merkt man Angst an. „Ich weiß nicht, wer es war.“, sagt ein Anwohner. Er vermutet aber eine dort ansässige Bande dahinter. „Ich will aber da nicht so viel darüber reden.“ Seinen Namen will er auch nicht sagen. Eine Hausbewohnerin gibt nur Auskunft ohne Film- und Fotoaufnahmen. „Wir haben nette Nachbarn. Wenn man sich aus allem raushält, ist alles in Ordnung.“ Deutlicher wird indes Marcel Haufschild von der Immobilienverwaltung für die Häuser. „Um 10 Uhr öffnet die Straßenapotheke und dann werden Drogen verkauft. Jetzt haben wir hier wieder einen Brennpunkt.“

Das Motiv für den Gewaltausbruch ist unklar. Es könnte sich um einen Racheakt handeln. Beamte hatten kürzlich in einem Hochhaus in mehreren Kellern unter anderem über 200 Fahrräder sichergestellt, möglicherweise gestohlen. „Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass es am Ende einen Zusammenhang gibt zu Straftaten, die vorher begangen worden sind und wo es eine entsprechende Polizeiaktion gegeben hat“, sagt Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU).

Kriminalität war rückläufig

Jahrelang sei es in dem Viertel vermeintlich ruhig gewesen. Ein Brennpunkt sei es dennoch, sagt der Polizeisprecher. „Es kann nicht sein, dass eine Hand voll Krimineller ein Viertel kontrollieren will“, erzürnt sich Bürgermeister Rogg. Schon vor rund 15 Jahren stand das Viertel im Blickpunkt. Über ein Jahrzehnt gebe es dort Bildungsprogramme, Quartiermanager und Streetworker, sagt der Sozialdezernent Dieter Lang. „Ich lasse nicht zu, dass diese Arbeit zerstört wird.“ lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.05.2020