Fast jeder zweite Bescheid falsch

Bauer bessert nach

Nach dem Streit um die Leistungszulagen für Professoren moniert der Rechnungshof jetzt die Forschungszulagen an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Von den 370 geprüften Fällen aus elf der 21 Hochschulen waren zwischen 2013 und 2017 zwei Drittel fehlerbehaftet. An fünf Hochschulen seien „alle Zulagen materiell fehlerhaft“ gewesen. „Da wünsche ich mir mehr Rechts- und Fachaufsicht“, sagte Rechnungshof-Präsident Günther Benz. Die zuständige Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) reagierte postwendend und kündigte ein „umfangreiches Maßnahmenpaket“ zur Vergabe von Zulagen an.

Polizistenausbildung bemängelt

Die Studiengänge für den gehobenen Polizeidienst an der Hochschule in Villingen-Schwenningen sollten optimiert werden, fordert der Rechnungshof. Bisher würden zu viele Abiturienten für die Ausbildung im mittleren Dienst eingestellt, die dann bald über das Studium in den gehobenen Dienst aufsteigen. Dies sei unwirtschaftlich. Die Prüfer schlagen eine Trennung der Studiengänge für die Direkteinsteiger und die Aufsteiger vor. Damit könnte die Kapazität der Hochschule erweitert werden.

Fusion von Studierendenwerken

Acht Studierendenwerke kümmern sich in Baden-Württemberg um Wohnheime, Essen und soziale Betreuung für die Studenten. Da könne das Land Millionen sparen, wenn die Beiträge der Studenten auf den Bundesdurchschnitt erhöht würden. Weitere Einsparungen seien durch die Fusion der Studierendenwerke in Mannheim und Heidelberg sowie in Stuttgart und Tübingen möglich. Mittelfristig sollten nur drei Verbünde überdauern.

Land soll mehr Schulden tilgen

Als zu wenig ehrgeizig stuft Benz die Sparpläne der grün-schwarzen Regierung ein. Die sollte seiner Ansicht nach die von der letzten Steuerschätzung im Mai prognostizierten Mehreinnahmen von 1,37 Milliarden Euro komplett zur Rückzahlung von Altschulden einsetzen. Finanzministerin Edith Sitzmann will dafür 500 Millionen Euro reservieren. Benz: „In den guten Zeiten halten wir ein Signal für notwendig.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.07.2018