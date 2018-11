Fast so spannend wie am Wahlabend

Wiesbaden.Nach Pannen am Wahlabend und hauchdünnen Mehrheiten beim vorläufigen Ergebnis wird die Auszählung der Hessen-Wahl zur Zitterpartie. Bei anderen Abstimmungen ist die Verkündung des amtlichen Endergebnisses meist eine Formsache und politische Randnotiz. In Wiesbaden wird dagegen fast so gespannt auf den 16. November geschaut wie auf den Wahltag selbst.

Morgen will Landeswahlleiter Wilhelm Kanther verkünden, wie die Hessen-Wahl denn nun wirklich ausgegangen ist. Allein in Frankfurt hatten mehrere Pannen dazu geführt, dass knapp 900 Landesstimmen falsch zugeordnet wurden.

„Kein normaler Vorgang“

Am Wahlabend wurden einzelne Bezirke lediglich auf der Basis einer Schätzung eingegeben. Nach den Worten von Kanther „kein normaler Vorgang“. In ganz Hessen hatte ein langsames Computersystem für Ärger und Verzögerungen gesorgt. Auch wenn die Parteien seit der Abstimmung am 28. Oktober schon munter in verschiedenen Konstellationen mögliche Regierungsbündnisse ausloten – so stehen doch alle Gespräche unter Vorbehalt. Besonders deutlich wird dies bei einem rechnerisch möglichen Ampel-Bündnis zwischen Grünen, SPD und FDP.

Die Grünen sind laut vorläufigem Ergebnis hinter der CDU auf Platz zwei gelandet – jedoch mit nur 94 Stimmen Vorsprung vor der SPD auf Platz drei. Allen Unwägbarkeiten zum Trotz wollen sich Grüne, SPD und FDP heute zu Sondierungsgesprächen treffen.

Grundsätzlich sind Verschiebungen bei der Gesamtzahl der Stimmen zwischen vorläufigem und endgültigem Ergebnis normal. Beispielsweise bei der Landtagswahl 2013. Hier hatte die CDU am Ende rund 740 Stimmen mehr als am Wahlabend, die SPD etwa 580, die Grünen 290 und die FDP knapp 100. An der Sitzverteilung bei diesen Parteien änderte sich nichts. Dass etwas selten vorkommt, heißt jedoch nicht, dass es ausgeschlossen ist: Beispielsweise bei der Bundestagswahl 2013 konnte sich die SPD bei der Verkündung des endgültigen Ergebnisses über ein zusätzliches Mandat freuen – ganz besonders der Hesse Jens Zimmermann. Quasi auf den letzten Drücker rutschte der Abgeordnete aus dem Wahlkreis Odenwald noch in den Bundestag.

Komplizierte Aufgabe

Wie groß in Hessen die Verschiebungen sein müssen, damit sich gar die Sitzverteilung im Wiesbadener Landtag ändert – das ist eine kaum lösbare Rechenaufgabe. Sollte es wider allen Erwartungen so weit kommen, dann würde es noch einmal richtig spannend. Schließlich fußt die Mehrheit von CDU und Grünen aktuell nur auf einem Sitz. dpa

