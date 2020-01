„Fast täglich verbale Angriffe“

Frankfurt/Fulda/Eschborn.Schimpfwörter, Schubsen und Spucken. Eine Umfrage unter Frankfurter Kliniken bestätigt, was eine Studie der Hochschule Fulda für ganz Hessen nahelegt: Was sich die Mitarbeiter in den rund 50 Notaufnahmen des Landes gefallen lassen müssen, ist ein Skandal. Die Hessische Krankenhausgesellschaft (HKG) fordert nun, Sozialarbeiter, Mediatoren und Sicherheitspersonal einzusetzen, um das Personal zu schützen. Dass das nötig ist, „muss erkannt und akzeptiert und somit auch finanziert werden“, sagte HKG-Geschäftsführer Professor Steffen Gramminger. Man dürfe die Kliniken nicht alleine lassen.

Wie es in den Notaufnahmen zugeht, kann man in der Unterlage B 419 des Frankfurter Magistrats nachlesen. Das Gesundheitsamt hatte die Kliniken gebeten, über „Angriffe auf medizinisches Personal in den Notaufnahmen der Frankfurter Krankenhäuser“ zu berichten. Die Ergebnisse wurden im November veröffentlicht. 2020 sollen die Missstände Thema einer Regionalen Gesundheitskonferenz werden; ein Termin steht aber noch nicht fest.

Eine der wenigen Kliniken, die alle Vorfälle auflistet, ist die Frankfurter Uniklinik. Sie verzeichnete zwischen März 2017 und Februar 2018 insgesamt 544 Angriffe. Davon waren jeweils rund 18 Prozent nur körperlich oder nur verbal, der überwiegende Teil wurde als „verbale Gewalt mit aggressivem Verhalten“ beschrieben. Im Klinikum Höchst „kommt es nahezu täglich zu verbalen Übergriffen“, heißt es in der Antwort. „Der weitaus häufigste Grund sind (gefühlt) lange Wartezeiten.“

Ärger wegen langen Wartezeiten

Besonders deutlich wird der Geschäftsführer des Clementine Kinderhospitals, Wolfgang Heyl: „Die Problematik der zunehmenden verbalen und körperlichen Gewalt nimmt zu und verunsichert betroffene Mitarbeiter sehr. Das Sicherheitsgefühl ist insbesondere in den Bereichen der Notaufnahme nicht mehr gegeben“. Das Personal werde „mit Schimpfworten und Fäkalsprache“ beleidigt. Zum einen seien das alkoholisierte Patienten, zum anderen Eltern mit Kindern, die sich über zu lange Wartezeiten beschwerten, die dritte Gruppe seien „Familienclans“, die mit großer Personenstärke auftauchen und sich „oft in keiner Weise an geregelte Abläufe halten.“

In den wenigsten Krankenhäusern werden Angriffe systematisch erfasst. Viele Kliniken berichten aber, dass vor allem verbale Gewalt zugenommen habe.

Katharina Hilgert hat 2018 für eine Projektarbeit für den Studiengang „Management Pflege und Gesundheit“ an der Frankfurt University of Applied Sciences Beschäftigte des Bethanien-Krankenhauses befragt. Von den gut 300 Fragebögen kamen 70 zurück – aus allen Bereichen, nicht nur aus der Notaufnahme. Berichtet wurde von Spucken, Schlagen, Festhalten, Bewerfen, Beschimpfen, Begrapschen.

Die Frankfurter Kliniken arbeiten an Strategien, ihr Personal zu schützen. In fast allen werden Mitarbeiter in Deeskalation geschult, einige bieten Selbstverteidigungskurse an. An der Uniklinik wurde ein „Panik-Knopf“ eingebaut, der direkt die Polizei alarmiert. In Höchst wurde die Erreichbarkeit des Sicherheitsdienstes verbessert.

Im Clementine Kinderhospital gibt es keinen Sicherheitsdienst – im Notfall wählen die Mitarbeiter den Hausnotruf, „eigentlich gedacht für lebensbedrohliche Zustände“, betont die Geschäftsführung. Oder die technische Abteilung „lässt kräftige Männer herbeieilen“. Dass die Polizei kommen muss, „kommt derzeit etwa alle drei bis vier Wochen vor, in den Jahren zuvor war dies im Schnitt alle drei Monate der Fall“, so Heyl.

Von der Polizei kommt wenig Hilfe. Die Uniklinik schreibt, man stelle zwar Strafanzeigen, diese würden „aber oftmals mit der Begründung, es bestünde kein öffentliches Interesse, nicht weiterverfolgt“. Die Mitarbeiter scheinen inzwischen einiges gewöhnt zu sein. Das Klinikum Höchst berichtete, „dass „einfache körperliche Gewalt“ (wie Schubsen oder Anspucken) von den Mitarbeitern nicht bei den Vorgesetzten angezeigt wird“. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.01.2020