Faultier Edeka bekommt Junges – Vater Flash muss einstecken

Stuttgart.Es gibt wieder Faultier-Nachwuchs in der Stuttgarter Wilhelma: Ende April wurde ein weiteres Zweifinger-Faultier geboren, teilte der Tiergarten am Dienstag mit. Diesmal hat Edeka ein Junges bekommen. Erst im Dezember hatte Edekas Mutter Marlies erneut Nachwuchs bekommen. Edeka ziehe sich mit ihrem Kind im Moment gerne zurück. „Es ist das erste Jungtier – da ist sie schon ein wenig aufgeregt“, sagte Tierpfleger Joschka Schulz. So habe auch Vater Flash für Annäherungsversuche schon ein paar Hiebe einstecken müssen. Auch die Goldkopflöwenäffchen – Mitbewohner der Faultierfamilie – haben alle Hände voll zu tun. Kamya hat kürzlich Zwillinge bekommen. Bei der Primatenart sorgt sich die ganze Familie um die Kinder – auch die Geschwister dürfen die Kleinsten ab und an tragen. seko/lsw

