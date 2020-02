Faultiere bekommen fleißig Nachwuchs

Stuttgart.Ein fleißiges Faultierpaar lebt im Zoologisch-Botanischen Garten in Stuttgart: Weibchen Marlies habe bereits sein vierzehntes Jungtier zur Welt gebracht, teilte die Wilhelma am Mittwoch mit. Die Geburt am 11. Februar verlief laut dem Zoo problemlos. Ob der jüngste Sprössling des Zuchtpaars ein Junge oder ein Mädchen ist, kann man derzeit noch nicht sagen. Da sich das Geschlecht bei Faultieren nur sehr schwer bestimmen lässt, wird erst eine genetische Untersuchung einer Haarprobe Aufschluss geben. Bis dahin bleibt das Kleine namenlos. Bis zu zehn Monate lässt sich das Jungtier durch die Bäume tragen und ist vor allem damit beschäftigt, sich festzuhalten. Nur so bleibt der Winzling an seinem Platz, wenn das Weibchen sich kopfüber vom Ast hängen lässt, um nach Blättern. lsw

