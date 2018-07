FDP attackiert Verwaltungsrichter

Anzeige

Stuttgart/ Hamburg.Die ab 2019 geplanten Fahrverbote für ältere Diesel-Autos in Stuttgart haben für eine hitzige Diskussion im Landtag gesorgt. Die Opposition aus AfD, SPD und FDP warf der grün-schwarzen Landesregierung gestern in Stuttgart vor, Spielräume im Fahrverbotsurteil des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig vom Februar nicht ausgenutzt zu haben. Redner der Regierungskoalition wiesen das zurück. Insbesondere für Diesel der Euronorm 4 und schlechter gebe es keine Möglichkeit, um Fahrverbote herumzukommen. Sie sollen vom 1. Januar an in der Landeshauptstadt gelten.

„Grüne Verbotsideologie“

Das kosten die Einschränkungen in Hamburg In Stuttgart sollen die Fahrverbote für das gesamte Stadtgebiet gelten. Damit folgt die Landeshauptstadt auf Hamburg, wo seit Ende Mai Einschränkungen für Dieselwagen auf zwei Streckenabschnitten gelten. Laut Hamburger Senat fielen für den Aufbau von 159 Schildern 370 000 Euro an. Ende Juni gab es vier Großkontrollen, bei denen 603 Lastwagen und Autos überprüft und 173 Fahrer erwischt wurden. Nach Berechnungen der CDU hat allein der erste Monat mehr als eine halbe Million Euro gekostet. Im Verhältnis zu den täglichen Verkehrsströmen durch die beiden Straßen sei die „Ausbeute“ minimal. lsw

Zugleich will Grün-Schwarz alles daran setzen, Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5 in Stuttgart zu verhindern. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bekräftigte: „Nur für den Fall, dass zum 1. Juli 2019 die Einhaltung der Grenzwerte für 2019 nicht in Sicht ist, wird das Regierungspräsidium Stuttgart den Luftreinhalteplan fortschreiben.“ Dieser trete dann ab 2020 in Kraft, soweit Fahrverbote für Euro-5-Diesel noch nötig seien.

Die grün-schwarze Regierungskoalition hatte sich unter dem Druck der Verwaltungsgerichte auf Fahrverbote für Diesel der Norm 4 und schlechter von 2019 an verständigt. Ob es von 2020 an auch Fahrverbote für jüngere Diesel der Euronorm 5 gibt, will die Koalition von der Wirkung eines Luftreinhaltepaketes abhängig machen.