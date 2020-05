FDP fordert Kloses Entlassung

Wiesbaden.Statt wie geplant um 10.15 Uhr endete die Aussprache des Hessischen Landtags über die für nächste Woche geplante Wiederöffnung der Kitas im Land am Mittwoch erst um Punkt 12 Uhr. Fast noch mehr an High Noon als die Uhrzeit erinnert der Verlauf der von heftigem Streit geprägten Debatte, die wohl zu den hitzigsten im Wiesbadener Landesparlament seit geraumer Zeit gehörte. Die Opposition aus SPD, FDP und Linken nahm Sozialminister Kai Klose (Grüne) unter schweren Beschuss, weil weniger als eine Woche vor Beginn des „eingeschränkten Regelbetriebs“ kommenden Dienstag noch immer völlig unklar sei, welche Kinder an welchen Tagen und für wie viel Stunden tatsächlich wieder in den Kindergarten gehen können.

FDP-Fraktionschef Rene Rock forderte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sogar auf, den Grünen-Politiker wegen Versagens aus dem Kabinett zu entlassen. Doch der Regierungschef stellte sich mannhaft vor seinen so gescholtenen Minister. Erst am Tag zuvor hatten vor der Wiesbadener Staatskanzlei aufgebrachte Eltern gegen die mangelnde Klarheit über die Einzelheiten der Kita-Öffnung protestiert. Da hätten sich die Regierungsparteien CDU und Grüne nicht blicken lassen, kritisierte die SPD-Sozialpolitikerin Lisa Gnadl.

Eltern wollen Klarheit

Bei den Eltern in Hessen machten sich Entsetzen, Verzweiflung und Wut breit, viele seien zwischen Homeoffice, Homeschooling und Kinderbetreuung zerrieben und hätten dafür bereits ihren Jahresurlaub aufgebraucht. Dass Klose keine Vorgaben für die Wiederbesetzung der Kita-Plätze mache, sich wegducke und die Verantwortung nach unten an die Träger der Kindergärten abschiebe, sei ein „Schwarzer-Peter-Spiel“.

Linken-Fraktionschefin Janine Wissler sagte, statt eines eingeschränkten Regelbetriebs könne man bestenfalls von einer erweiterten Notbetreuung sprechen. Und FDP-Mann Rock warf Klose vor, er verweigere im Gegensatz zu anderen Ländern ein Konzept für die Wiederaufnahme des Kita-Betriebs nach Corona und sei ein „Schwachpunkt im Kabinett“. Der Sozialminister selbst wies die Vorwürfe entschieden zurück. Die Landesregierung gehe den eingeschränkten Regelbetrieb Hand in Hand mit den Kommunen an, die am besten wüssten, was vor Ort möglich sei. Vorgaben des Landes etwa für die Gruppengröße machten keinen Sinn, weil schon die räumlichen Verhältnisse in den Kitas höchst unterschiedlich seien. Hinzu komme, dass eine ganze Reihe von Erzieherinnen und Erziehern zur Corona-Risikogruppe zählten und für die Betreuung derzeit gar nicht zur Verfügung stünden. Dass die Kommunen und anderen Träger selbst die Kriterien festlegten, ermögliche ein Höchstmaß von Gestaltungsspielraum und Flexibilität. Auch CDU-Fraktionschefin Ines Claus sprang dem grünen Minister bei und warnte davor, einen großen Waldkindergarten im hessischen Ried mit einer beengten Kita im Altbau des Frankfurter Westends in eine Schablone zu pressen.

Doch die Debatte heizte sich weiter auf, auch SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser ging zwei Mal ans Rednerpult und warf Klose vor, die Sorgen der Eltern zu ignorieren. Schließlich entschloss sich Ministerpräsident Bouffier, dem Angegriffenen persönlich zur Seite zu stehen. Er schilderte minutiös, wie die Kommunen selbst die Initiative ergriffen und die Verständigung mit ihnen zustande kam.

Opposition gibt keine Ruhe

Und nicht auf die vor Ort Verantwortlichen zu hören, sei keine Alternative gewesen. Das Land betreibe selbst keine Kitas und könne in Corona-Zeiten schon gar nicht deren Vollbetrieb sichern. Das Virus sei noch da, Hessen nehme nicht an einem Überbietungswettbewerb der Länder à la „schneller und höher“ teil. Er und auch Klose stünden weiter für einen Kurs der Besonnenheit und zugleich Entschlossenheit.

Die Opposition gab trotzdem keine Ruhe und sah mit Bouffiers Eingreifen eher die Schwäche Kloses bestätigt. FDP-Fraktionschef Rock forderte ihn auf: „Herr Ministerpräsident, suchen Sie sich jemand anderen, der es besser macht.“ Die große Einigkeit der Parteien, wie sie noch zu Beginn der Corona-Krise bestand, scheint vorbei zu sein.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.05.2020