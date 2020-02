FDP-Fraktion schließt Helga Lerch aus

Mainz.Die FDP-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag und auch die Mehrheit der rot-gelb-grünen Ampel-Koalition ist um ein Mandat geschrumpft. Am Donnerstag wurde die Abgeordnete Helga Lerch aus der liberalen Fraktion ausgeschlossen. Sechs Abgeordnete der FDP-Fraktion hätten für den Ausschluss gestimmt, bei einer Gegenstimme, berichtete Fraktionschefin Cornelia Willius-Senzer nach einer Sitzung in Mainz.

Die 64-jährige Lerch will gegen den Ausschluss vor Gericht ziehen. Ihr Anwalt bereite gerade den Eilantrag für das Oberverwaltungsgericht in Koblenz vor, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur nach der Entscheidung. Dieser Schritt habe aber keine aufschiebende Wirkung, sagte ein Sprecher des Landtags. Wenn das Gericht bis zur nächsten Plenarsitzung am 18. März noch keine Entscheidung getroffen habe, werde Lerch im Landtag nicht mehr bei ihrer Fraktion sitzen.

Lerch hatte vor allem mit Aussagen im Gleichstellungsausschuss des Landtags und ihrem Verhalten danach für großen Unmut in den eigenen Reihen sowie bei der SPD- und Grünen-Fraktion gesorgt. Im Ausschuss hatte sie der Schulaufsicht zögerliches Verhalten bei sexuellen Übergriffen von Lehrkräften vorgeworfen. Lerch habe damit „fast ein Staatsversagen in den Raum gestellt“, dann aber die von ihr erwähnten Fälle nicht näher benannt, kritisierte Willius-Senzer. Zuvor hatte die 64-jährige Lerch sich im Plenum kritisch zur Bildungspolitik der Landesregierung geäußert.

Hinzu kam eine juristische Auseinandersetzung mit ihrem Partei- und Fraktionskollegen Marco Weber, die sich um den Antrag auf ihren Ausschluss aus der Fraktion drehte. Es ging um eine angebliche Behauptung Webers, Lerch habe ihm gesagt, sie habe Aufzeichnungen über seine privaten Lebensumstände gefertigt. Die wolle sie öffentlich machen, wenn sie wegen ihrer umstrittenen Äußerungen in der Fraktion nachteilig behandelt werde. Mit einem Antrag auf einstweilige Verfügung wollte Lerch Weber Aussagen darüber untersagen, scheiterte aber vor dem Landgericht Mainz.

Willius-Senzer sagte, Lerch sei in der Vergangenheit immer wieder ohne Rücksprache mit ihren Fraktionskollegen mit Themen an die Öffentlichkeit gegangen. „Die FDP-Fraktion ist nicht weiter bereit, die Meinungsdiktatur von Frau Lerch zu akzeptieren.“

Lerch, die auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende war, wies die Anschuldigungen zurück. „Ich halte die Vorwürfe für nicht berechtigt“, sagte sie der dpa. Von dem Gerichtsverfahren erwarte sie eine Signalwirkung in der Frage, was ein einzelner Abgeordneter darf. Sie habe ihrer Fraktion mit Blick auf die Lage der FDP auch die Hand gereicht und vorgeschlagen, den Konflikt in einem Mediationsverfahren zu lösen, darauf aber „null Reaktion“ erhalten. Ein solches Verfahren habe sie auch am Donnerstag nicht beantragt, sagte dagegen ein Fraktions-Sprecher. Mit Lerchs Ausschluss kommt die FDP-Fraktion nun noch auf sechs Abgeordnete. Die Ampel-Koalition in Mainz hat dann nur noch 51 Mandate und bloß eine Stimme Mehrheit. lrs

