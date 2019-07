FDP hält EU-Büro für überflüssig

Stuttgart.Die vollständige Erstattung der Schulgebühren für drei Kinder des Büroleiters von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in der Brüsseler EU-Vertretung (wir berichteten) ist auf scharfe Kritik der Opposition gestoßen. Der FDP-Europaexperte Erik Schweickert sprach von „horrenden Schulkosten“. Statt dem Beamten die Kosten für den Besuch der teuren englischsprachigen British School zu bezahlen, wäre zumindest eine Deckelung auf dem Niveau der Deutschen Schule in Brüssel notwendig gewesen. Statt 107 000 Euro würden dann für die drei Kinder nur 31 000 Euro im Schuljahr fällig.

Wenige Besuche

Schweickert forderte die komplette Auflösung von Kretschmanns persönlichem Büro in der Landesvertretung. Die Besuche des Grünen-Regierungschefs seien zu spärlich, um dafür drei Stellen zu rechtfertigen. „Ich schlage der Landesregierung vor, bei der Suche nach Einsparpotenzial gleich hier anzufangen“, erklärte der Abgeordnete.

Ähnlich argumentierte der SPD-Abgeordnete Peter Hofelich: „Für mich sprengt das bei Weitem die Grenze dessen, was für Normalverdiener noch nachvollziehbar ist.“ Dass die Stelle eines Büroleiters in Brüssel für den Ministerpräsidenten geschaffen wurde, sei schon in den seinerzeitigen Haushaltsberatungen umstritten gewesen. Der Regierungschef könne stets auf die Expertise der Landesvertretung zurückgreifen. Nach der Wahl 2016 war die Zuständigkeit für die Europapolitik ins CDU-geführte Justizministerium abgewandert. pre

