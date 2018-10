FDP nennt neun Forderungen

Wiesbaden.Nach den neuesten Umfragen ist mehr denn je unklar, welche Parteien nach der hessischen Landtagswahl am übernächsten Sonntag Koalitionsgespräche führen werden. Doch die FDP hat zehn Tage vor der Entscheidung der Wähler schon einmal neun Punkte benannt, die sie in den Verhandlungen über die neue Landesregierung in Wiesbaden durchsetzen will.

Ungeachtet des Höhenflugs der Grünen bei der Bayern-Wahl am vergangenen Sonntag und laut Meinungsforschern wohl auch in Hessen wollen die Liberalen die Mittel für den Landesstraßenbau verdoppeln, den Ausbau der Windenergie drosseln und die Erweiterung sicherer Herkunftsländer im Asylrecht erreichen. Und eine Regierungsbeteiligung unter einem grünen Ministerpräsidenten strebt die FDP schon gar nicht an.

Nach dem neuen ZDF-Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hätte neben Jamaika und Rot-Rot-Grün auch eine Ampelkoalition aus Grünen, SPD und Freien Demokraten eine Mehrheit im neuen Landtag. Allerdings fiele das Amt des Regierungschefs dann wohl dem Grünen Tarek Al-Wazir und nicht SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel zu.

Für die Generalsekretärin der Hessen-FDP, Bettina Stark-Watzinger, ist damit die Ampelkoalition noch „in weitere Ferne gerückt“. Und der Fraktionschef und Spitzenkandidat Rene Rock (Bild) sagt noch deutlicher: „Tarek Al-Wazir als Ministerpräsident ist für uns sehr schwer vorstellbar. Das streben wir nicht an.“ Allerdings ist auch Al-Wazir selbst weit davon entfernt abzuheben und lässt am selben Tag noch keinerlei Ambitionen in diese Richtung erkennen.

Kita-Qualität an erster Stelle

Ohnehin betont Rock, dass es der FDP vor allem um Sachthemen geht. Zwar lässt er noch einmal erkennen, dass seine Partei in einer möglichen Ampelkoalition lieber das Wirtschaftsministerium selbst übernehmen und das Umweltministerium bei den Grünen belassen will. Irgendwelche Bedingungen dieser Art stelle die FDP aber nicht. Erst werde über Inhalte gesprochen, dann über Personalien. Und selbst bei den Sachpunkten will er keine „roten Linien“ benennen, wohl aber möglichst viel von den gestern präsentierten neun Punkten durchsetzen.

An erster Stelle steht dabei Rocks Lieblingsthema frühkindliche Bildung und Qualität in den Kitas – immerhin ein Punkt, der wenig Streit mit den Grünen auslösen dürfte. 500 Millionen Euro fordert die FDP dafür in den kommenden fünf Jahren.

Teils streitträchtige Themen

Mehr Selbstständigkeit der Schulen, die Verhinderung von Diesel-Fahrverboten, Verdopplung der Mittel für Landesstraßenbau, aber auch mehr Investitionen in den Nahverkehr, Ausbau der Digitalisierung und eine Senkung der Grunderwerbsteuer samt Einführung eines Freibetrags zur Förderung von Wohneigentum gehören zu den weiteren Forderungen.

Streitträchtig mit den Grünen würden wohl die übrigen Punkte: kein Ausbau von Windkraftanlagen in hessischen Wäldern und eine Bestimmung, wonach der Abstand von Windrädern zu Wohnungen zehn Mal so weit sein muss wie die Höhe des Windrads, die Einbeziehung von Algerien, Tunesien und Marokko in die sicheren Herkunftsstaaten sowie ein Ende der „Politik des Misstrauens“ gegen Landwirte, Jäger und Angler auf dem Lande. (Bild: dpa)

