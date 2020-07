FDP stellt Weichen für die Wahl

Soll Spitzenkandidat der Liberalen werden: Hans-Ulrich Rülke. © dpa

Stuttgart.Ein wenig Stolz schwingt bei Judith Skudelny mit. „Wir machen den ersten Landesparteitag mit Corona-Vorsichtsmaßnahmen“,erklärte die Generalsekretärin der Südwest-FDP am Montag. Die Vorreiterrolle hat aber ihren Preis. Weil die ursprünglich vorgesehene Halle in Heidenheim für die jetzt verlangten Mindestabstände viel zu klein wäre, treffen sich die Liberalen am Samstag in der Messe Karlsruhe. Statt 30 000 Euro kostet das Event dadurch 90 000 Euro. Erst seit einigen Tagen sind wieder Großveranstaltungen mit bis zu 500 Besuchern erlaubt. Um diese Zahl einzuhalten, verzichtet die FDP auf Gäste und bittet Mitglieder, zu Hause zu bleiben. Nur Delegierte und Journalisten sind erwünscht. „Wir müssen eine neue Normalität finden“, sagt FDP-Landeschef Michael Theurer.

Als sicher gilt die Kür von Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 14. März 2021. Der Vorstand hat den 58-Jährigen einstimmig nominiert.

Die Delegierten sollen ein 90 Seiten dickes Wahlprogramm verabschieden. „Sehr umfangreich“, meinte sogar Theurer. Als Schwerpunkte nannte Rülke die politischen Bereiche Mobilität, Digitalisierung, innere Sicherheit und Bildung. Zentral ist für ihn allerdings: „Unser Ziel heißt Regieren.“ Politisch näher sei ihm eine Deutschlandkoalition unter Führung der CDU. Aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen wäre ein Bündnis unter Führung der Grünen. pre

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.07.2020