FDP: Teures Wahlgeschenk

Wiesbaden.In der Vergangenheit war die erste Regierungserklärung nach den Sommerferien im Hessischen Landtag traditionell dem neuen Schuljahr gewidmet und wurde folglich von dem für Bildung zuständigen Minister gehalten. Zum zweiten Mal wich die schwarz-grüne Koalition gestern von der langjährigen Tradition ab. Statt Kultusminister Alexander Lorz (CDU) ging sein Parteifreund Stefan Grüttner (Bild) ans Podium und hielt eine Regierungserklärung mit dem werbewirksamen Titel „Beiträge runter, Qualität rauf – Hessen investiert in die Kinderbetreuung wie noch nie“. Dahinter verbirgt sich die zum 1. August eingeführte Beitragsfreiheit in den Kindergärten für sechs Stunden am Tag.

Positive Zuschriften erhalten

Und die erschien der Landesregierung gut zwei Monate vor der Landtagswahl am 28. Oktober wohl wahlkampfgerecht. Grüttner sprach von einem weiteren „Meilenstein“ zur Unterstützung und Entlastung der Familien und zitierte auch gleich aus Zuschriften an ihn wie „Besser kann man Geld nicht anlegen“. Doch im Wahlkampfmodus sind nicht nur die Regierungsparteien CDU und Grüne, sondern nicht minder die Opposition aus SPD, Linken und FDP: Sie ließen es dem Sozialminister nicht durchgehen, sich mit der Gebührenfreiheit zu brüsten, die sie in dieser Form nur als halbherzig oder gar „Stückwerk“ bezeichnen, wie es der SPD-Abgeordnete Gerhard Merz formulierte, der im Schattenkabinett von SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel selbst für das Sozialministerium benannt wurde.

Dabei hatte Grüttner auch durchaus noch Neuigkeiten zu verkünden: 419 der 423 hessischen Kommunen haben die seit 1. August mögliche Gebührenfreiheit für die sechs Stunden täglich bereits umgesetzt. Und auch die vier noch ausstehenden haben signalisiert, den dafür erforderlichen Antrag rechtzeitig nachzureichen, so dass sie dem Schritt noch bis zum 1. September folgen können. Wie der Minister herausstellte, erhalten all diese Städte und Landkreise für jedes Kind im Kita-Alter eine monatliche Pauschale von 135 Euro, unabhängig davon, ob sie tatsächlich einen Kindergarten besuchen. Die größte hessische Stadt Frankfurt habe es damit immerhin geschafft, die Gebühren vollständig abzuschaffen, also auch für eine Betreuung über die sechs Stunden hinaus.

Weitere Entlastungen möglich

Doch es gibt aus Grüttners Sicht auch eine Reihe von schwarzen Schafen unter den Kommunen. Einige von ihnen hätten nämlich die neue Beitragsfreiheit für sechs Stunden genutzt, um in den darüber hinausgehenden Zeiten mit erhöhten Gebühren noch einmal „richtig zuschlagen zu können“. Erst fügte der CDU-Politiker hinzu: „Diese Ausreißer sind ein starkes Stück.“ Dafür fehle ihm jedes Verständnis. Die Opposition beklagte dagegen, dass die Kommunen die Gebührenfreiheit zur Hälfte selbst bezahlen müssen. Die Linke Marjana Schott sprach von einem „vergifteten Wahlkampfgeschenk“, denn manche Kommunen müssten wegen der entfallenden Gebühreneinnahmen andere Vergünstigungen, etwa für Geschwister, streichen oder gar die Grundsteuer erhöhen.

SPD-Mann Merz prangerte an, dass die Gebührenfreiheit nicht für die 140 000 Kinder gilt, die berufstätige Eltern in Hessen oft mehr als sieben Stunden in die Kita bringen, und auch nicht für die 45 000 betreuten Kinder unter drei Jahre. Grüttner betonte dagegen, es mache doch keinen Sinn, sich heute zu verschulden, um Eltern noch mehr zu entlasten. Schließlich packe man diese Lasten dann deren Kindern und Kindeskindern auf den Rücken. Die jetzige Regelung müsse aber nicht das Ende der Fahnenstange sein. Weitere Entlastungen seien möglich, wenn es die Haushaltslage erlaube.

Doch FDP-Fraktionschef René Rock erscheint die Gebührenfreiheit indes gar nicht der richtige Weg zu sein. Er sprach von einem „teuren Wahlgeschenk“ und äußerte die Überzeugung: Die Eltern würden sich mehr darüber freuen, wenn die Qualität der Kinderbetreuung verbessert werde. Grüttner wies dagegen auf die ebenfalls im Umfang steigenden Qualitätspauschalen für die Kitas hin. Marcus Bocklet von den Grünen hingegen nannte die Beitragsfreiheit einen wichtigen Schritt zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. (Bild: dpa)

