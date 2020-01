FDP will mehr tilgen

Wiesbaden.Die FDP-Fraktion will im hessischen Landeshaushalt den Schuldenabbau im bisherigen Umfang fortgesetzt wissen. Sie hat daher beantragt, wie im Vorjahr wieder 200 Millionen Euro an Verbindlichkeiten zu tilgen und nicht wie von Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) veranschlagt nur noch 100 Millionen. Zu den weiteren Haushaltsanträgen der Liberalen zählt die Senkung der Grunderwerbsteuer um einen Prozentpunkt auf dann noch fünf Prozent vom Verkaufspreis eines Eigenheims. Hessen habe kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem, sagte FDP-Fraktionschef René Rock am Montag in Wiesbaden. Schließlich plane Schäfer zur Finanzierung des Haushalts einen Griff in die Rücklage und damit „den Notgroschen“.

Allerdings summieren sich die Etatanträge der FDP auf Kosten von insgesamt 428 Millionen Euro. Dazu gehören auch zusätzlich 63 Millionen für den Digitalpakt Schule, 90 Millionen für den Straßenbau, acht Millionen für den Ausbau von Radwegen sowie je fünf Millionen für den Einstieg in eine Ausbildungsvergütung von Erzieherinnen. Die 100 Millionen mehr Schuldenabbau seien schon durch noch nicht im Haushalt berücksichtigte Steuermehreinnahmen gedeckt, sagten Rock und die FDP-Finanzpolitikerin Marion Schardt-Sauer. kn

