FDP will „passende“ Schule für Kinder

Stuttgart.Die oppositionelle FDP hat einen Anlauf zur Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung gestartet. Sie brachte einen Gesetzentwurf in den Landtag in Stuttgart ein. „Wir wollen die passende Schule für jedes Kind“, sagte FDP-Bildungsexperte Timm Kern. Für den Entwurf wird es absehbar keine Mehrheit geben. Redner von SPD, CDU, und Grünen kündigten an, nicht zustimmen zu wollen. Die AfD signalisierte Zustimmung. Es handelt sich dabei um die Empfehlung der Grundschule, welche weiterführende Schulart für ein Kind geeignet ist. Eltern können sich seit 2013 über sie hinwegsetzen. Davor war sie verbindlich. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) räumte ein, es besuchten heute mehr Kinder Schularten, in denen sie überfordert seien. Sie wolle die Empfehlung mittelfristig wieder verbindlicher machen. lsw

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020