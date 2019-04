FDP wirft Koalition Stillstand vor

Wiesbaden.Die FDP sieht die schwarz-grüne Landesregierung nach 100 Tagen bereits am Ende. „Erschöpft und verbraucht verwaltet Schwarz-Grün das Land, ohne auch nur ansatzweise Lösungsvorschläge für die drängendsten Probleme erkennen zu lassen“, sagte Fraktionschef Rene Rock gestern. Dies sei umso unverständlicher, als es lediglich in drei Ministerien einen Wechsel an der Spitze gegeben habe. Da hätte man erwarten können, dass die ja gar nicht neue Regierung gleich handlungsfähig wäre.

Im Gegensatz zur vorigen Wahlperiode hielten CDU und Grüne ihre Konflikte auch nicht mehr unter der Decke, sagte Rock und sprach von Auseinandersetzungen bei den sicheren Herkunftsstaaten im Asylrecht oder Meinungsverschiedenheiten bei der teilweisen Abschaffung von Schulnoten. Obwohl die Koalition jetzt mehr Minister und Staatssekretäre als je zuvor habe, würden die wichtigsten Probleme nicht angepackt. Rock nannte vor allem die Digitalisierung, die Bildungspolitik und ausbleibende Investitionen in den Verkehr. kn

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.04.2019