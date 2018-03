Fehler bei Auslieferung

Anzeige

Frankfurt.Hunderte Wahlberechtigte haben vor der Oberbürgermeister-Stichwahl in Frankfurt ihre Briefwahlunterlagen doppelt bekommen. Insgesamt seien doppelte Unterlagen an 758 Menschen gegangen, sagte Wahlleiterin Regina Fehler gestern. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Zurückzuführen sei das auf einen Fehler beim Druckdienstleister. Dieser habe Unterlagen doppelt geliefert, und die seien dann versehentlich versandt worden. Alle Betroffenen seien angeschrieben und hingewiesen worden, dass sie nur eine Stimme abgeben dürfen. Mit Problemen rechne sie nicht, sagte Fehler. Schließlich sei anhand der Wahlscheinnummern erkennbar, wenn jemand mehrfach wähle. Das sei strafbar und würde belangt werden.

Nicht die erste Panne

In Frankfurt treten bei der Stichwahl an diesem Sonntag Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) und Herausforderin Bernadette Weyland von der CDU an. Schon bei der ersten Wahlrunde am 25. Februar war es zu einer Panne gekommen. Damals hatte die Stadt zunächst von einer rekordverdächtigen Wahlbeteiligung gesprochen, den Wert später aber nach unten korrigiert. Bei der Berechnung waren als Bezugsgröße für die Zahl der Wähler die Werte der Bundestagswahl übernommen worden. lhe