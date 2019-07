Fehlstart für Glockenspiel

Darmstadt.Die goldenen Türme der russisch-orthodoxen Kirche auf der Mathildenhöhe in Darmstadt leuchten in der Sonne. Das reich verzierte und prunkvolle Gotteshaus gehört zu dem Ensemble, das 2020 auf die Unesco-Welterbe-Liste will. In dem Gebäude sollen künftig sieben neue Glocken läuten. Zur Weihe waren am Mittwoch eigens zwei Erzbischöfe und weitere hohe Geistliche angereist. Die sollten eigentlich die Glocken weihen, doch der Plan ging nicht auf.

Die in Russland gefertigten Glocken unterschiedlicher Größe kamen nicht rechtzeitig an. „Es wird kein Glockenspiel geben. Wir haben es nicht geschafft“, sagt der stellvertretende Gemeindevorsitzende Denis Sudobin enttäuscht. Zum Jahrestag der Ermordung der letzten russischen Zarenfamilie gab es einen Gottesdienst. Statt der Weihe konnten die Gemeindemitglieder dann nur Bilder der neuen Glocken anschauen.

Die prunkvolle Kirche, die einst dem letzten russischen Zaren Nikolaus II. und seiner Frau Alexandra gehörte und künftig Weltkulturerbe sein könnte, muss nun noch ein paar Tage auf das neue Glockenspiel warten. Die sieben in einer Schmiede im russischen Woronesch gefertigten Stücke wiegen 500, 230, 100, 42, 25, 18 und 10 Kilogramm. „Die Größe der Glocke gibt den Ton“, erläutert Sudobin. „Sie sind miteinander abgestimmt, damit sie harmonieren.“ In der Kirche Heilige Maria Magdalena würden diese noch per Hand bedient. Es gebe extra einen Glockenspieler.

120. Jubiläum des Kapellenbaus

„Man kann mehrere unterschiedliche Glockenspiele damit machen.“ Die nach dem Krieg reparierten und teils zugekauften Glocken gaben kein harmonisches Klangbild mehr. Im Zuge von Recherchen zum 120. Jubiläum der Einweihung des Kapellenbaus in diesem Jahr wurde herausgefunden, dass der von Nikolaus II. und seiner Frau finanzierte Bau ursprünglich sieben Glocken hatte. Die schwerste war 660 Kilogramm schwer; in dieser Größe hat man Sudobin zufolge allerdings in Russland keine mehr bauen können.

Die Kapelle war der erste Bau auf der Mathildenhöhe und wurde am 8. Oktober 1899 eingeweiht. In Darmstadt werden Millionen in die Sanierung der Gebäude und für ein neues Besucherzentrum investiert, um den Traum vom Unesco-Welterbe wahr werden zu lassen. Nach Angaben der Stadt sollen allein in die Sanierung des Ausstellungshauses rund 22 Millionen Euro fließen.

Reibungsloser als die am Mittwoch verschobene Glockenweihe lief vor 120 Jahren die Einweihung der Kapelle. Das „Darmstädter Tagblatt“ berichtete 1899 am Tag nach der festlichen Eröffnung: „Die Feier der Einweihung der russischen Kapelle fand gestern vormittags bei schönstem Wetter statt. Die höchsten Herrschaften trafen zehn Minuten nach zehn Uhr mittels Sonderzug von Wolfsgarten hier ein und fuhren alsbald nach der Mathildenhöhe.“

Anschließend berichtet der Chronist in aller Breite die Wagenfolge mit dem russischen Zaren und dem Großherzog von Hessen-Darmstadt, dem gesamten Gefolge und den an diesem Tag getragenen Gala-Uniformen. Auch ein eigens für die Geistlichen, Chorsänger, Architekten und Handwerksmeister gegebenes Festessen erwähnt der Autor. „Während des Essens entwickelte sich bald eine sehr animierte Stimmung, zu deren Hebung die ganz vortrefflichen Gesänge der mit ausgezeichnetem Stimmmaterial ausgestatteten kaiserlichen Chorsänger wesentlich beitrugen.

Weihe in den kommenden Tagen

Die Kapelle war Eigentum der Zarenfamilie. Alexandra, die Frau von Nikolaus II., war Prinzessin des Großherzogtums Hessen-Darmstadt, das eng mit der russischen Herrscherfamilie der Romanows verbandelt war. Das Ehepaar wurde wenige Monate nach der russischen Revolution zusammen mit seinen fünf Kindern von Bolschewisten ermordet.

Der Kapellenbau in Darmstadt blieb, auch über zwei Weltkriege hinweg. Und die neuen Glocken lassen nun auch nicht mehr lange auf sich warten. Sie sollten noch am Mittwochnachmittag in Darmstadt ankommen und am Donnerstag durch die Zollkontrolle. In den kommenden Tagen sollen sie dann ihren Platz in einem der Türme finden und bei einem Gottesdienst am 28. Juli geweiht werden.

