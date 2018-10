Feinstaubalarm in Stuttgart – Expressbus soll helfen

Stuttgart.Wegen anhaltend schlechter Luft musste in Stuttgart gestern Feinstaubalarm ausrufen werden. Damit griff die Landeshauptstadt zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Winterhalbjahr zu diesem Instrument gegen miese Luft. Für Stuttgart ist es die inzwischen vierte Feinstaubalarm-Saison. Sie gilt bis 15. April, weil es in der kalten Jahreshälfte stets zu den höchsten Feinstaubbelastungen kommt. Als jüngstes Mittel gegen die Luftbelastung dreht seit gestern der Expressbus X1 (Bild) seine Runden: Die Hybrid-Busse sollen helfen, im Fünf-Minuten-Takt die Menschen vom einwohnerstärksten Stadtbezirk Bad Cannstatt über den Feinstaub-Hotspot Neckartor in die Innenstadt zu befördern. Den Bus kennen aber womöglich erst wenige: Bei den gestrigen Jungfernfahrten gab es viele freie Plätze. lsw (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018