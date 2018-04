Feinstaubwerte sinken stark

Anzeige

Stuttgart.Erstmals seit Beginn der Messungen vor 13 Jahren könnten am Stuttgarter Neckartor die Vorgaben für den Feinstaub erfüllt werden. „Wir haben 2018 die große Chance, dass wir die Grenzwerte einhalten“, sagt Stuttgarts OB Fritz Kuhn zum Ende der aktuellen Alarmperiode. Von Mitte Oktober 2017 bis Mitte April 2018 kam es an der Messstation „Am Neckartor“ an 23 Tagen zu Überschreitungen des von der EU vorgegebenen Grenzwerts. In der Winterperiode 2016/2017 wurden noch an 64 Tagen mehr als 50 Mikrogramm Feinstaub festgestellt. Die EU erlaubt jährlich Überschreitungen dieses Werts an 35 Tagen.

Das Stuttgarter Neckartor gilt als schmutzigste Kreuzung Deutschlands. An keiner anderen Messstelle der Republik wurden zuletzt so hohe Feinstaubwerte festgestellt. Es war letztes Jahr auch die landesweit einzige, an der die EU-Obergrenze gerissen wurde. Rückgänge gibt es auch beim Stickoxid, allerdings sind für diesen Schadstoff die Grenzwerte noch weit überschritten. Deshalb bereitet Grünen-Verkehrsminister Winfried Hermann auch Fahrverbote für ältere Autos mit Dieselmotoren vor, die aber der Koalitionspartner CDU vehement ablehnt.

Schlechtere Vorhersagen Zuletzt lagen die Meteorologen öfter mit ihren Vorhersagen für Feinstaubalarme daneben. Im Winter gaben sie für 56 Tage Alarm. Aber nur an 23 Tage war der Grenzwert überschritten. Im Winter 2016/2017 war die Trefferquote mit 85 Alarmtagen bei 64 Überschreitungen besser.

Günstiges Wetter

Für die erheblichen Verbesserungen beim Feinstaub gibt es verschiedene Gründe. „Der Rückgang der Tage mit Überschreitungen lag zu einem erheblichen Teil an der günstigeren Wetterlage“, erklärt Uwe Schickedanz vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Der letzte Winter sei für niedrigere Belastungen eher günstig gewesen, der davor mit vielen kalten, ruhigen Tagen und Inversionswetterlagen dagegen sehr ungünstig. Dann kann die mit Schadstoffen belastete Luft nicht aufsteigen.