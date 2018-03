Feldmann bleibt sich treu

Anzeige

Kampagne in Grünen-Hochburg

Und so war es auch kein Zufall, dass Feldmann vor wenigen Wochen den Auftakt seiner Wahlkampagne ausgerechnet in der Hochburg der Grünen im Frankfurter Nordend startete. Bei insgesamt zwölf Kandidaten für die OB-Wahl am Sonntag rechnet der Amtsinhaber nämlich auch diesmal fest wieder mit einem zweiten Wahlgang, der dann 14 Tage später am 11. März anstünde.

An dieser Einschätzung ändert auch nichts, dass die CDU-Konkurrentin Bernadette Weyland im Wahlkampf unerwartet schwächelte. Die 60-jährige ehemalige Stadtverordnetenvorsteherin geriet zuletzt vor allem ins Kreuzfeuer, weil sie sich für die Kandidatur in Frankfurt als Staatssekretärin im hessischen Finanzministerium in den einstweiligen Ruhestand versetzen ließ, was ihr die Fortzahlung hoher Bezüge sicherte. Die will sie zwar für die Wahlkampfzeit spenden, doch prominente Juristen äußerten Zweifel an der Rechtmäßigkeit des gesamten Vorgangs.

Zudem verprellte Weyland mehrfach auch eigene Parteifreunde. Etwa als sie Teile des von der CDU im Magistrat mitgetragenen neuen Baugebiets im Nordwesten der Stadt in Frage stellte, Versäumnisse in der Sicherheitspolitik anprangerte, die im Magistrat als zuständiger Dezernent ein Parteifreund verantwortet, oder den Verkauf des Fußballstadions an Eintracht Frankfurt für einen niedrigen Preis vorschlug.

Zu den weiteren Herausforderern Feldmanns gehört mit der im Iran geborenen Ex-Integrationsdezernentin Nargess Eskandari-Grünberg aber auch eine Grüne. Hinzu kommen die Fraktionschefin der Linken im Landtag, Janine Wissler, die in den öffentlichen Streitgesprächen von allen OB-Kandidaten oft rhetorisch am besten abschnitt, oder der ehemalige FDP-Stadtrat Volker Stein. Der setzt gezielt auf rechte Wähler, etwa die der nicht mit eigenem Bewerber antretenden AfD, propagiert fast nur das Thema Sicherheit und Ordnung und wird von seiner eigenen Partei, den Liberalen, nicht unterstützt. Dennoch hofft auch er auf die Stichwahl.

Preissenkungen für Jahrestickets

Bei den Wahlkampfthemen stand Wohnen ganz im Vordergrund. Schließlich wächst die Einwohnerzahl Frankfurts immer weiter und liegt heute schon bei rund 740 000. Vor allem bezahlbare Wohnungen sind aber knapp. Feldmann rühmt sich, einen nur begrenzten Mietanstieg bei der städtischen Wohnungsgesellschaft ABG durchgesetzt zu haben, und vertritt auch gegen Widerstände neue Baugebiete. Auch mit den ersten Fahrpreissenkungen im Nahverkehr seit vielen Jahren wirbt er, doch unterbieten ihn dabei die Grünen-Kandidatin mit dem Ruf nach einem 365-Euro-Jahresticket und die der Linken mit der Forderung nach Nulltarif. Dabei leidet Frankfurt bereits an einer Haushaltskrise.

