Fern der Realität

In Bildungsfragen kann ja jeder irgendwie mitreden. Denn alle haben in den Schulen prägende Jahre verbracht, die mal schöner in Erinnerung geblieben sind, mal als der reine Horror. Doch als Basis für politische Entscheidungen reicht dieses Erfahrungswissen längst nicht mehr. Der neue Bildungsbericht zeigt, wie schnell sich die Lage in den Schulen verändert. Die nackten Zahlen helfen auch, überbordende Diskussionen besser einzuordnen.

Ein gutes Beispiel dafür ist die bei vielen Eltern heiß umstrittene Inklusion, also das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung. Die Zahl der Schüler mit speziellem Förderbedarf ist zwar in Baden-Württemberg um elf Prozent gestiegen, weil viele Eltern durch den Wegfall der Sonderschulpflicht eher bereit waren, zusätzliche Hilfen für ihr Kind anzunehmen. Aber in den allgemeinbildenden Schulen ist die Zahl der Kinder mit Förderbedarf nicht so schnell gestiegen.

Die Sonderpädagogischen Zentren bieten für viele Behinderte maßgeschneiderte Angebote, die es an anderen Schulen gar nicht geben kann. Die öffentliche Debatte scheint da an den Realitäten ein wenig vorbeizugehen. Nicht nur bei der Inklusion zeigt sich, dass mehr Fakten zu besseren politischen Entscheidungen führen. Die Statistiker rechnen zum Beispiel auch vor, dass durch die steigenden Geburtenzahlen und die Zuwanderung mehr Lehrer benötigt werden.

In Kindergärten und Grundschulen werden die Jahrgänge bereits größer. Über alle Schularten hinweg ist die Schülerzahl im letzten Jahr jedoch noch einmal gesunken. Dass trotzdem mehr Lehrer gebraucht werden, liegt unter anderem an den vielen zusätzlichen Förderangeboten.

