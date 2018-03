Feuer wütet viele Stunden

Anzeige

Ölbronn-Dürrn.Ein Großbrand in einer Akkufabrik bei Ölbronn-Dürrn hat in der Nacht auf gestern einen Schaden von rund fünf Millionen Euro angerichtet. Menschen wurden nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Brandursache sei unklar, vorsätzliche Brandstiftung aber „weitestgehend auszuschließen“, hieß es weiter. Wegen Einsturzgefahr konnten Experten die ausgebrannte Halle vorerst nicht betreten. Die Flammen konnten erst gegen Mittag, fast zwölf Stunden nach dem Feueralarm, gelöscht werden. Glutnester machten den Einsatzkräften aber noch bis zum Nachmittag zu schaffen. Die Feuerwehr war gegen 1.20 Uhr gerufen worden – bei ihrem Eintreffen stand die 80 mal 100 Meter lange Produktionshalle bereits lichterloh in Flammen. Metallwände schmolzen und verbogen sich in der Hitze des Feuers. Das Gebäude brannte völlig aus, und die Decke stürzte ein.

Extreme Hitze

Das glühende Metall und die in der Halle gelagerten brennenden Akkus hätten eine extreme Hitze entwickelt, sagte der Polizeisprecher. Um Glutnester zu ersticken, legte die Feuerwehr Schichten aus Schaum über die Brandstellen. Die Bevölkerung war zunächst gewarnt worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr stellte nach ersten Schadstoffmessungen jedoch keine Luftbelastung fest. Berichte über mehrere Explosionen bestätigte die Polizei nicht. Rund 100 Feuerwehrleute waren ausgerückt. lsw