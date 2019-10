Feuerwehr kämpft auf Hof gegen die Flammen

Biberach-Stafflangen.Klein und scheinbar machtlos gegen die Flammen wirken die Einsatzkräfte im baden-württembergischen Biberach-Stafflangen vor einem brennenden Scheunengebäude, aus dem lodernde Flammen schlagen. Das hölzerne Bauwerk stand am Mittwoch rasch in Vollbrand. Vier Feuerwehren aus verschiedenen Ortschaften waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt noch wegen der Brandursache. Menschen kamen nicht zu Schaden, zudem befanden sich während des Brandes keine Tiere in der Scheune. dpa (Bild: DPA)

