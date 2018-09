Filderkraut in dieser Saison kleiner

Leinfelden-Echterdingen.Die Köpfe des Filderkrauts sind wegen des heißen und trockenen Sommers kleiner als im Vorjahr. „Die Landwirte haben das Kraut bewässert, um größere Ernte-einbußen zu verhindern“, sagte Landwirt Frank Stäbler aus Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen). Die Ernte des Weißkohls startete gestern. Das Filderkraut bringe in dieser Saison etwa drei Kilogramm auf die Waage und habe die Größe eines Fußballs mit Spitze. Im vergangenen Jahr hatten die Köpfe immerhin Basketballgröße erreicht. Filderkraut ist eine Variante des Spitzkohls. Wie der Name schon sagt, wächst er auf den Fildern, einer fruchtbaren Hochebene südlich von Stuttgart. Er wird vor allem zu Sauerkraut verarbeitet. 2017 war eine sehr gute Filderkrautsaison, weil es mehr regnete als in diesem Jahr. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018