Finanzämter verstärkt

Das Finanzamt Frankfurt hat Minister Thomas Schäfer gestern besucht. © dpa

Frankfurt.Die Finanzämter in hessischen Ballungszentren sollen mit Experten für komplizierte und trickreiche Fälle verstärkt werden. „Gerade in Ämtern in Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt oder Kassel bekommen wir es etwa mit Fällen mit Auslandsbezug und mit komplizierten Geflechten zu tun. Expertenwissen wird daher immer bedeutender“, sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) gestern bei einem Besuch des Finanzamts Frankfurt.

Im Kampf gegen Steuerkriminalität und neue Methoden, Einkommen zu verschleiern, sollen die Ämter mit 50 Spezialisten „für mehr Steuergerechtigkeit“ aufgerüstet werden. Dabei gehe es um Zusammenarbeit in der Steuerverwaltung, aber auch mit Justiz, Polizei und Zoll.

Immerhin nehmen die Finanzämter in den Ballungszentren nach Angaben des Ministeriums rund 70 Prozent der Steuereinnahmen an – im vergangenen Jahr rund 40 Milliarden Euro. Schäfer hob die Erfolge ämterübergreifender Ermittlungsgruppen gegen Steuerkriminalität hervor. In den vergangenen Jahren hätten sie „ein steuerliches Mehrergebnis von 1,8 Milliarden Euro erzielt“, sagte der Minister. „Dazu kommen verhängte rechtskräftige Sanktionen von rund 100 Jahren Freiheitsstrafen und rund 5 Millionen Euro Geldbußen.“ lhe

