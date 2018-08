Fitness angezweifelt

Stuttgart.Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat Zweifel an der Fitness der Polizeischüler in Baden-Württemberg – und fordert Konsequenzen. „Der Anteil der Polizeischüler, die beim Sport durchfallen, nimmt deutlich zu“, sagte Landeschef Ralf Kusterer „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“. Viele scheiterten am 5000-Meter-Lauf. „Es gibt Leute mit hervorragenden Theorieleistungen, die im Sport durchfallen – da muss man doch schauen, wie den Problemen zu begegnen ist, und Angebote machen.“ Trainingspläne seien ein Beispiel dafür.

Das Innenministerium hält die Lage für weniger dramatisch. „Handlungsbedarf sehen wir aktuell nicht“, sagte ein Sprecher den Blättern. Das bedeute aber nicht, „dass die Prozesse nicht fortlaufend evaluiert“ würden.

Bei den im Jahr 2016 eingestellten Auszubildenden im mittleren Polizeivollzugsdienst hätten im Schnitt 1,6 Prozent bisher die Leistungsanforderungen im Sport nicht erfüllt. Konkret mussten demnach von 759 Auszubildenden zwölf wegen der sportlichen Leistungen die Ausbildung beenden. Weitere Zahlen wurden nicht genannt. lsw

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018