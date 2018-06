„Fixerstube“ soll ermöglicht werden

Anzeige

Karlsruhe.Nach der Zustimmung der CDU-Landtagsfraktion für den landesweit ersten Drogenkonsumraum in Karlsruhe will das Sozialministerium das Vorhaben rasch auf den Weg bringen. „Damit können wir die entsprechende Landesverordnung nun zügig fertigstellen und dem Kabinett zuleiten“, sagte Sozialminister Manne Lucha (Grüne) gestern. Hilfen für schwer suchtkranke Menschen würden so erheblich verbessert. Das sehen auch SPD und FDP so. Von der AfD gibt es jedoch Kritik.

Lucha geht davon aus, dass die Einrichtung Anfang kommenden Jahres starten kann. In ihr sollen Schwerstabhängige mitgebrachte Rauschmittel wie Heroin und Kokain unter hygienischen Bedingungen und unter Aufsicht von geschultem Personal konsumieren können. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) will damit schwer Drogenkranken helfen und zugleich den Karlsruher Werderplatz wieder aufwerten, der seit geraumer Zeit Drogen- und Trinkertreff geworden ist.

Im Sinne der Abhängigen

Die „Fixerstube“ war in der grün-schwarzen Landesregierung lange umstritten. Während der grüne Sozialminister von Anfang an hinter dem Karlsruher Anliegen stand, hatte vor allem das schwarz geführte Innenministerium Bedenken. Justizminister Guido Wolf (CDU) unterstützte das auf drei Jahre befristete Projekt nach dem überraschend einmütigen Votum des Karlsruher Gemeinderats im Frühjahr. Das Innenministerium wartete das Votum der Landtags-CDU ab. Die entschied am Dienstag, „kein Veto“ einzulegen.