Fleisch ins Gefängnis geschmuggelt

Heimsheim.Ein Angestellter der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Heimsheim (Enzkreis) soll versucht haben, Lebensmittel in das Gefängnis zu schmuggeln. Der Mann sei nach dem Hinweis eines Gefangenen beim Betreten der JVA durchsucht worden, sagte gestern ein Sprecher des Justizministeriums in Stuttgart. Bei dem JVA-Angestellten sei unter anderem Fleisch gefunden worden. Nach der Durchsuchung Anfang August seien dem Mann die Führung der Dienstgeschäfte sowie das Betreten der JVA verboten worden. Den Angaben zufolge ist die Übergabe jeglicher Gegenstände an Gefangene verboten. Dadurch werde die Sicherheit der Anstalten gefährdet. lsw

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018