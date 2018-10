„Flexiblerer Umgang“

Stuttgart.CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart macht sich für eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes im Gaststättengewerbe stark. „Es geht explizit nicht um eine Verlängerung der Gesamtarbeitszeit, sondern um einen gelegentlich flexibleren Umgang mit der täglichen Höchstarbeitszeit. Es geht nicht um mehr Arbeit, es geht um eine bessere Verteilung der Arbeit“, sagt Reinhart im Gespräch mit dieser Zeitung. Bislang sind für die Mitarbeiter der Branche laut Gesetz in der Regel acht Arbeitsstunden pro Tag üblich. Nur in Ausnahmefällen darf der Arbeitgeber auf maximal zehn Stunden verlängern.

Vor allem der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) verlangt eine Aufweichung der Arbeitszeitregelung. Die CDU-Landtagsfraktion fordert deswegen die grün-schwarze Regierung dazu auf, über eine Bundesratsinitiative für mehr Flexibilität im Arbeitszeitgesetz in der Gastronomie hinzuwirken. Laut dem Sprecher der CDU-Landtagsfraktion wurde inzwischen im Innenministerium ein Stab eingerichtet, der eine mögliche Initiative der grün-schwarzen Landesregierung koordinieren soll. „Hier sind auch die Länder und andere Dehoga-Verbände gefordert“, so Reinhart. Auch der wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Claus Paal, sieht hier dringenden Handlungsbedarf. Mehr Flexibilität im Arbeitszeitgesetz sei für das Tourismusland Baden-Württemberg und die Beschäftigten in dieser Branche „von hoher Bedeutung“, so Paal. Allein in Baden-Württemberg hat der Dehoga mehr als 12 000 Mitglieder aus der Gastronomie und Hotellerie. mis

