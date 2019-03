Flickenteppich bei Fahrverboten

Seit 1. Januar 2019 gilt in Stuttgart das erste flächendeckende Fahrverbot für Autos mit Dieselmotoren, die nur Euronorm 4 oder weniger einhalten. Hamburg hatte zwar die ersten Verbote ein halbes Jahr vorher erlassen. Doch die betreffen nur zwei einzelne Streckenabschnitte.

In Stuttgart sind die Diesel in der gesamten Umweltzone ausgesperrt, die nahezu deckungsgleich mit dem Stadtgebiet ist. Dabei werden die Grenzwerte für Stickoxid nur an wenigen Messstellen in der Innenstadt überschritten. Eine dieser Messstellen mit zu hohen Schadstoffwerten muss abgebaut werden, weil die EU-Vorgaben nicht mehr erfüllt sind.

Bei Verstößen wird ein Bußgeld von 80 Euro fällig. Durch Gebühren und Auslagen steigt die Rechnung am Ende auf 108,50 Euro. pre