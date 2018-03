Fliegerbombe im Gallus

Anzeige

Frankfurt.Rund 8000 Menschen mussten gestern wegen einer Bombenentschärfung in Frankfurt Wohnung oder Arbeitsplatz verlassen. Der 50 Kilo schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Bauarbeiten in der Nähe der Frankfurter Messe gefunden worden. „Alles geht zügig voran“, sagte ein Feuerwehrsprecher gestern Abend zur Evakuierung des Gebiets in einem Umkreis von 500 Metern.

Um 23 Uhr sollten Spezialisten mit der Entschärfung beginnen. Das Ende der Sperrung im Gallusviertel wollten Polizei und Feuerwehr im Internet und Radio bekanntgeben.

Die Menschen waren aufgefordert, selbstständig das Risikogebiet zu verlassen. Die Polizei kontrollierte dann, ob der Bereich wirklich menschenleer ist, und durfte Bewohner auch unter Zwang in Sicherheit bringen. Für Hilfsbedürftige gab es eine Telefonnummer, an die sie oder ihre Angehörigen sich wenden konnten. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers Thomas Koch liegen in dem Bereich unter anderem ein Pflegeheim und mehrere Hotels.