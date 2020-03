Fliegerbombe in Darmstadt entschärft

Darmstadt.Eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Darmstadt erfolgreich entschärft worden. Die Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes begannen am Freitag mit Verzögerung und waren gegen 14.30 Uhr beendet, wie ein Stadtsprecher berichtete. Grund für die Verzögerung war demnach, dass sich zunächst noch Personen im abgesperrten Bereich aufgehalten hatten. Rund 9000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Stadt stellte Ausweichquartiere bereit.

Die Evakuierung in einem Radius von 750 Metern rund um den Fundort der Fliegerbombe hatte am Morgen begonnen. Betroffen von den Sicherungsmaßnahmen im Norden der Innenstadt waren auch elf Kitas, acht Schulen sowie Werkstätten und Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Bevor die Experten des Kampfmittelräumdienstes ihre Arbeit an dem Blindgänger beginnen konnten, flog ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera das Gebiet ab. Gegen 15.30 Uhr berichtete die Feuerwehr auf Twitter: „Die #Weltkriegsbombe wurde erfolgreich entschärft. Die Straßensperrungen (...) sind aufgehoben. Alle evakuierten Personen können zurück in ihre Wohnungen.“ lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.03.2020