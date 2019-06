Fliegerbombe reißt Krater in Feld bei Limburg

Limburg.Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat bei Limburg-Ahlbach einen Krater in ein Feld gerissen. Das Loch sei laut Polizei etwa vier Meter tief und habe einen Durchmesser von zehn Metern. Die Bombe habe sich durch einen Langzeitzünder selbst entzündet. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei hatte ein Knall die Anwohner in der Nacht zu Sonntag aufgeschreckt. Am nächsten Tag sei der Krater bemerkt worden. Der Kampfmittelräumdienst untersuchte den Ort. Am Montag lag das Ergebnis vor: Es handele sich „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ um eine Bombe. Sie lag in mindestens vier Metern Tiefe, hatte 250 Kilogramm Gewicht und verfügte über einen chemischen Zünder. „Wir können froh sein, dass der Bauer nicht auf dem Feld war“, sagte Stadtsprecher Johannes Laubach. lhe (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.06.2019