Flüchtling vor Gericht

Stuttgart.Vor zwei Jahren war er der erste Flüchtling, der sich wegen eines Kriegsverbrechens in Syrien vor einem deutschen Gericht verantworten musste – seit gestern steht der heute 27-Jährige wegen der Entführung und Geiselnahme eines UN-Mitarbeiters durch Terroristen erneut vor Gericht. Er müsse als Täter und nicht nur als Helfer verurteilt werden, fordert der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Damit droht dem Angeklagten, der seit drei Jahren in Untersuchungshaft sitzt, eine deutlich härtere Strafe. Der BGH hatte das erste Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart gegen den Mann teilweise aufgehoben. Daher muss eine andere Kammer das Strafmaß neu verhandeln.

Geisel konnte entkommen

Gut vier Jahre nach der Entführung und Geiselnahme eines kanadischen UN-Mitarbeiters bei Damaskus war der Mann im Herbst 2017 nach einjährigem Prozess wegen Beihilfe zu erpresserischem Menschenraub, schwerer Freiheitsberaubung sowie Kriegsverbrechen gegen humanitäre Operationen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Bundesanwaltschaft hatte im ersten Prozess sieben Jahre Haft für den Angeklagten gefordert und danach Revision eingelegt.

Der UN-Mitarbeiter war 2013 von einer dem Terrornetzwerk Al Kaida nahen Gruppe überfallen und acht Monate gefangen gehalten worden. Die Entführer forderten sieben Millionen US-Dollar Lösegeld. Im Oktober 2018 gelang ihm die Flucht. lsw

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018