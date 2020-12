Flüchtlinge als Lokführer

Stuttgart.Ist ein Eisenbahnbetriebsleiter eine spezielle Leiter oder jemand, der eine Leiter trägt? Was ist eine Langsamfahrstelle, eine Rekuperationsbremse oder eine Weichenheizung? Für Abdalmajed Alfares, Kalaichchelvan Kandasamy, Wael Tarablsi und ihre zwölf Kurskollegen waren Wortungetüme der deutschen Sprache wie diese die Hindernisse bei ihrem Weg in den Führungsstand einer Lok.

Doch nach vielen Mühen, nach zwölf Monaten Ausbildung mit 600 Stunden Theorie- und 500 Stunden Praxisunterricht und 250 absolvierten Fahrpraxisstunden im dualen Quereinsteigerkurs „Qualifizierung Geflüchteter zu Triebfahrzeugführern“ haben sie es geschafft: Mit einer Traumquote von 100 Prozent haben alle 15 Absolventen die Abschlussprüfungen bestanden.

Das Modellprojekt war im Oktober 2019 gestartet und vom baden-württembergischen Verkehrsministerium, der Arbeitsagentur-Regionaldirektion Baden-Württemberg sowie den Eisenbahnverkehrsunternehmen Albtal-Verkehrsgesellschaft AVG, der Mannheimer MEV sowie den Verkehrsunternehmen Abellio und Go-Ahead aufs Gleis gesetzt worden. Nun werden die aus Syrien, Sri Lanka, Palästina, Afghanistan, Marokko und Tunesien stammenden Flüchtlinge bereits als dringend benötigte Lokführer eingesetzt. Als Einstiegsgehalt verdienen sie inklusive Zulagen um die 3000 Euro und haben sichere Jobs in Mangelberufen, für die sich auf dem deutschen Arbeitsmarkt kaum geeignete Interessenten finden.

Vier Trainer an der Seite

Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, wie Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), der Ideengeber des Vorzeige-Integrationsprojekts, am Montag von Stuttgart aus mit strahlender Miene per Video-Konferenz verkündet. Hermann dankt allen Beteiligten, aber vor allem den Absolventen. „Das war nicht einfach, aber Sie haben durchgehalten. Das ist nicht nur für Sie und Ihre Familien ein Gewinn, sondern auch für alle Fahrgäste, wenn jetzt weniger Züge aus Personalmangel ausfallen“, lobt Hermann. Das Verkehrsministerium hatte mit 182 000 Euro vier Integrationscoaches finanziert, die den 15 Teilnehmern während der Ausbildung als Vertrauenspersonen bei Sprachproblemen und Behördengängen zur Seite standen.

Auch Christian Rauch von der Regionaldirektion der Arbeitsagentur ist voll des Lobs. „Wir haben sehr, sehr selten eine Qualifizierungsmaßnahme mit hundertprozentiger Erfolgsquote“, bilanziert Rauch, „und wenige Projekte, die den Facharbeitermangel so konsequent entgegengearbeitet haben wie dieses.“ Ohne die vom Land finanzierten Coaches, so räumt Rauch ein, „hätte die Integration in einem so anspruchsvollen Beruf nicht funktioniert.“ Auch für die beteiligten Unternehmen, die den Kursteilnehmern vom ersten Ausbildungstag an ein Gehalt zahlten, sei dieses Projekt „Neuland ohne Erfolgsgarantie“ gewesen. Lokführer müssen eine stabile Persönlichkeit mitbringen und vor allem absolut zuverlässig sein. Da war es hilfreich, dass die meisten Bewerber einen höheren Bildungsabschluss oder sogar ein Studium mitbrachten. So wie Kalaichchelvlan Kandasamy, der in seiner Heimat Sri Lanka Mathematik unterrichtete, bevor er 2013 nach Deutschland kam. Kandasamy fährt inzwischen für Go-Ahead auf der Strecke zwischen Karlsruhe, Stuttgart und Aalen im Führerstand sitzt. „Mein Ziel ist, die Fahrgäste immer sicher zum Ziel zu bringen“, sagt er.

Und auch sein von Abellio beschäftigter Kurskollege Abdalmajed Alfares, der in Syrien bis zu seiner Flucht Jura studierte, bedankt sich für die Chance, sich in Deutschland ein neues Leben aufbauen zu können. „Es ist ein schöner Beruf. Die Ausbildung hat mir Freude bereitet, es war aber nicht immer einfach.“ Alfares fährt jetzt auf den Strecken zwischen Tübingen, Mannheim, Heidelberg und Heilbronn.

Aufgrund der positiven Erfahrungen aller Beteiligen soll es möglichst schon im Sommer 2021 eine Neuauflage des Kurses geben. Verkehrsminister Hermann hat jedenfalls die weitere Unterstützung des Landes in Aussicht gestellt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020