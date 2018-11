Flüchtlinge flexibel bei Arbeitssuche

Mannheim.Eine Mannheimer Studie bescheinigt Flüchtlingen eine hohe Flexibilität bei der Arbeitssuche und eine große Bereitschaft, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Die Motivation zu arbeiten ist demnach unter den neu Zugewanderten in Baden-Württemberg sehr hoch – doch eine Reihe von Faktoren stehe dem im Weg. „Mangelnde Deutschkenntnisse, fehlende Qualifikationen, Unsicherheit bezüglich des eigenen rechtlichen Status sowie Unwissen darüber, wie man in Deutschland Arbeit sucht, wurden als größte Hemmnisse genannt“, heißt es in eine Mitteilung des Instituts für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim. Befragt wurden im Sommer knapp 1300 Flüchtlinge. lsw

