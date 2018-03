Flüchtlinge sollen in die Altenpflege

Anzeige

Obwohl klar ist, dass das Vorhaben kaum ausreichen wird, alle Personal- und Nachwuchssorgen in der hessischen Altenpflege zu lösen, stößt das Projekt, das jetzt zunächst in den Ausschüssen beraten wird, im Landtag auf parteiübergreifende Unterstützung. Neben CDU und Grünen signalisierten auch die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP Zustimmung. Die Linke Marjana Schott sagte dagegen, um den Personalmangel in der Altenpflege zu beheben, seien vor allem eine bessere Bezahlung statt „Hungerlöhnen“, ein höherer Personalschlüssel und mehr gesellschaftliche Anerkennung für diesen Beruf erforderlich. Altenheime dürften nicht länger dem Gewinnstreben privater Fonds dienen, fügte sie mit Blick auf die entsprechende Übernahme eines großen Pflegeheim-Betreibers mit allein in Hessen 22 Einrichtungen hinzu. Demgegenüber zeigte sich Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) „dankbar“ für den schwarz-grünen Gesetzentwurf.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.03.2018