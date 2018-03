Flüsse im Ried sollen sauberer werden

Anzeige

Wiesbaden.„Wir wollen den Beweis erbringen, dass Ökonomie und Ökologie sich nicht ausschließen, sondern Hand in Hand gehen.“ Das machte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bereits 2014 in seiner ersten Regierungserklärung nach Bildung der schwarz-grünen Koalition in Wiesbaden als Ziel der neuen Konstellation aus. Vier Jahre später und gut ein halbes Jahr vor der nächsten Landtagswahl war es gestern an Umweltministerin Priska Hinz (Grüne), dazu Bilanz zu ziehen.

Vermeintliche Gegensätze

Und die fiel natürlich überaus positiv aus: Vermeintliche Gegensätze zwischen Umwelt und Wirtschaft aufzulösen, beides gleichermaßen zu entwickeln, um Hessen zukunftsfähig zu machen, „ich finde, das ist uns bisher sehr gut gelungen“. Klimaschutzplan mit 140 konkreten Maßnahmen und Ausgaben von 140 Millionen Euro allein in den ersten beiden Jahren, Ökoaktionsplan samt Ökomodellregionen und auch mehr Ökolandbau und regionale Vermarktung in der Landwirtschaft waren nur einige der Beispiele, die sie nannte. Entgegen allen Warnungen gehe es auch der hessischen Wirtschaft gut. „Rekordbeschäftigung, die Wirtschaft wächst deutlich, und wir haben die historisch beste Beurteilung der Geschäftslage von hessischen Unternehmen, die es jemals gab“, rief die Grünen-Politikerin stolz aus. Aber auch so werde klar, dass Ökonomie und Ökologie keine Gegensätze seien. „Es haben hoffentlich inzwischen auch die Letzten verstanden, dass eine ökologisch unverantwortliche Politik uns auch wirtschaftlich massiv schadet.“

Schließlich erreichten die Schäden durch Umwelt- und Wetterkatastrophen ständig neue Negativrekorde. Hinzu komme die Entwicklung der Umweltwirtschaft, wo sich in Hessen die Zahl der Arbeitsplätze in den letzten zehn Jahren verfünffacht habe und Umsätze von mehr als drei Milliarden Euro erwirtschaftet würden. Erst vor ein paar Monaten habe in Hessen die europaweit größte Batteriefabrik für Elektrobusse eröffnet.